WADA допустило нарушения при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе. Как это скажется на ходе дела?

Юрист Анцелиович заявила, что WADA не нарушало правила при оповещении Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несвоевременно оповестило российскую фигуристку Камилу Валиеву о положительной допинг-пробе. Слова специалиста приводит ТАСС.

По информации РИА Новости, уведомление пришло сначала в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК), а только после этого — тренеру спортсменки Этери Тутберидзе. По мнению Анцелиович, это не является процессуальным нарушением и не может повлиять на ход дела.

Анцелиович пояснила, что WADA, ISU, МОК и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) через систему ADAMS получают информацию о результатах анализов, как только лаборатория заканчивает их обработку.

Лаборатория не оповещает о результатах спортсменку. Информацию Валиевой должна была передать организация, ответственная за забор пробы Анна Анцелиович спортивный юрист

CAS отложил слушания по делу Валиевой на 9 и 10 ноября

28 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что новые слушания по делу о применении допинга Валиевой пройдут 9 и 10 ноября. Об этом сообщалось на сайте организации.

В суде заявили, что готовят новую документацию для заседаний, которая должна быть изучена всеми заинтересованными сторонами. Известно, что WADA сочло неверным вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о невиновности фигуристки. В WADA посчитали, что спортсменка должна быть отстранена на четыре года, а ее результаты аннулированы начиная с Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Очередные слушания по делу Валиевой прошли в CAS с 26 по 29 сентября. На заседании помимо WADA и РУСАДА выступили еще две стороны: сама фигуристка и ISU.

В США сочли перенос заседаний манипуляцией со стороны России

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что перенос слушаний похож на манипуляцию со стороны России.

Функционер подчеркнул, что система расследований должна измениться, чтобы предотвратить подобные задержки. При этом он добавил, что в USADA выступают за полную и надлежащую правовую процедуру.

Генеральный директор Федерации фигурного катания США Трейси Марек рассказала, что в организации огорчены решением о переносе слушаний.

Хотя мы осознаем неотъемлемые трудности и ограничения по времени в судебном процессе, почти 600-дневное ожидание без решения, несомненно, является болезненным для наших атлетов Трейси Марек генеральный директор Федерации фигурного катания США

Марек также подчеркнула важность прозрачности при рассмотрении этого дела.

Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA об отсутствии вины россиянки. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Положительную допинг-пробу спортсменка сдала в день произвольной программы — 25 декабря 2021 года.

Позднее РУСАДА обжаловало в CAS решение дисциплинарного комитета, поскольку сторона спортсменки не смогла доказать ее полную непричастность. Генеральный директор агентства Вероника Логинова отметила, что вина Валиевой минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.

В то же время WADA и ISU подали в CAS апелляцию на решение оправдать фигуристку. Глава USADA выступил против участия РУСАДА в рассмотрении дела Валиевой.

Препарат мог попасть в организм фигуристки из-за лекарства ее дедушки

17 февраля 2022 года стало известно о предположении стороны Валиевой о том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана).

Наиболее вероятным путем попадания запрещенного вещества в организм спортсменки является бытовое взаимодействие со своим дедушкой, который принимает триметазидин после операции на сердце и обычно носит это лекарство с собой вердикт CAS

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.