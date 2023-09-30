Призыв в армию, новые штрафы и ужесточение правил выдачи ипотеки: что изменится в России с 1 октября?

В России с 1 октября начнется осенний призыв

В России с 1 октября произойдет ряд изменений. Среди них — начало осеннего призыва в армию, значительный рост штрафов для уклонистов, а также ужесточение правил выдачи ипотеки, двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» и другие. Какие законы вступят в силу и что изменится в стране — в материале «Ленты.ру».

Осенний призыв пройдет во всех регионах по старым правилам

Осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России в 2023 году пройдет в традиционные сроки — с 1 октября по 31 декабря. Призывников будут набирать во всех субъектах России, в том числе в новых регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Штрафы за неявку в военкомат вырастут в десять раз

С 1 октября в России существенно вырастет размер штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. До сих пор за подобное правонарушение грозило взыскание от 500 до 3 тысяч рублей. Теперь уклонистам придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей, то есть максимальное наказание вырастет в десять раз.

30 тысяч рублей максимальный размер штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины

За неоказание содействия военкоматам начнут штрафовать

С 1 октября в России вводится административная ответственность за несвоевременное оповещение или необеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия мобилизации. За это должностным лицам грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере 400-500 тысяч рублей.

На такую же сумму будут штрафовать за нарушение обязанностей по поставкам техники в соответствии с планом мобилизации на сборные пункты и в воинские части. Последнее тоже касается только должностных и юридических лиц и на простых граждан не распространяется, объяснил «Ленте.ру» юрист Илья Весновский.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Части россиян повысят пенсии

Повышение пенсий с 1 октября в первую очередь затронет военных пенсионеров и людей из приравненных к ним категорий — бывших сотрудников ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии. Повышение составит 10,5 процента. Это самая большая индексация за последние годы.

Госслужащим поднимут зарплаты

Зарплаты отдельным категориям госслужащих будут проиндексированы на 5,5 процента. При этом на 10,5 процента будут повышены оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. Также повысятся оклады военных, которые проходят службу по призыву. На 10,5 процента увеличатся заработные платы и госслужащих силового блока.

На «Госуслугах» станет обязательной двухфакторная аутентификация

С 1 октября для входа на портал «Госуслуги» станет обязательной двухфакторная аутентификация. Помимо введения логина и пароля, будет запрашиваться еще одно подтверждение, например, код из СМС.

Правила выдачи ипотеки ужесточили

С 1 октября Банк России (Центробанк, ЦБ) повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Данная мера вводится для ограничения рисков заемщиков и банков. Она призвана снизить показатель долговой нагрузки заемщиков, помочь избежать перегрева рынка и стабилизировать цены.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Центробанк начнет охоту на мошенников

С 1 октября Центробанк начнет по-новому рассекречивать мошенников. Раньше ЦБ получал только сведения о конечном получателе похищенных средств. Теперь банки будут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Среди прочего, речь идет о большем количестве данных о переводах без согласия.

Владельцам гаражей упростили жизнь

С 1 октября в России вступил в силу закон о гаражных объединениях, который призван упростить жизнь их членов. Теперь официально закреплено такое понятие, как «территория гаражного назначения» и «гаражный комплекс», также сформирован общий правовой подход создания таких объединений, например, кооперативов или товариществ.

Маркировка пива в стеклотаре и полимерной упаковке станет обязательной

С 1 октября станет обязательной маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклотаре и полимерной упаковке. Эта мера призвана контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж, чтобы помочь сократить долю фальсификата и контрафакта.