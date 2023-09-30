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19:23, 30 сентября 2023Спорт

Макгрегор сделал заявление о продолжении карьеры

Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что по-прежнему надеется подраться в декабре

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сделал заявление о продолжении карьеры. Его слова доступны на YouTube-канале All Out Fighting.

Макгрегор рассказал, что по-прежнему надеется подраться в декабре. «Соперником будет [Майкл] Чендлер? Да, должен быть он. Так что, Чендлер, заткнись, сиди и жди!» — добавил он.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 37-летнего Чендлера 23 победы и 8 поражений.

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    Дарья Коршунова
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