Гашек отреагировал на допуск юношеских сборных России по футболу к турнирам

Чемпион ОИ Гашек поддержал допуск юношеских сборных России по футболу к турнирам

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил допуск юношеских сборных России по футболу к международным турнирам. Реакцией он поделился в соцсети X (бывший Twitter).

Гашек поддержал предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Дети не несут ответственности за своих родителей», — отметил он.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

После этого ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России. О таком решении заявили в Англии, Украине, Польше, Дании, Латвии, Литве, Швеции и Норвегии.