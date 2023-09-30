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00:37, 30 сентября 2023Спорт

Гашек отреагировал на допуск юношеских сборных России по футболу к турнирам

Чемпион ОИ Гашек поддержал допуск юношеских сборных России по футболу к турнирам

Фото: Petr Josek / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил допуск юношеских сборных России по футболу к международным турнирам. Реакцией он поделился в соцсети X (бывший Twitter).

Гашек поддержал предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Дети не несут ответственности за своих родителей», — отметил он.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

После этого ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России. О таком решении заявили в Англии, Украине, Польше, Дании, Латвии, Литве, Швеции и Норвегии.

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    Дарья Коршунова
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