Журова объяснила слова сменившей гражданство шахматистки о России

Журова допустила возвращение сменившей гражданство шахматистки Костенюк в Россию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила слова сменившей гражданство чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк. Ее заявления приводит «Газета.Ru».

Журова допустила, при изменении ситуации спортсменка вернется и будет жить в России. «Она понимает, что это временно. Она здесь была востребована и любима, ее везде приглашали, опекали», — посчитала она.

29 сентября Костенюк объяснила смену паспорта. Она заявила, что тогда играла за Россию, поэтому государство использовало ее имя. Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское в марте.

Международная шахматная федерация разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.