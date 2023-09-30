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11:06, 30 сентября 2023Спорт

Журова объяснила слова сменившей гражданство шахматистки о России

Журова допустила возвращение сменившей гражданство шахматистки Костенюк в Россию

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила слова сменившей гражданство чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк. Ее заявления приводит «Газета.Ru».

Журова допустила, при изменении ситуации спортсменка вернется и будет жить в России. «Она понимает, что это временно. Она здесь была востребована и любима, ее везде приглашали, опекали», — посчитала она.

29 сентября Костенюк объяснила смену паспорта. Она заявила, что тогда играла за Россию, поэтому государство использовало ее имя. Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское в марте.

Международная шахматная федерация разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

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    Анастасия Борисова
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