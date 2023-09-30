Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

Группировка «Днепр» пресекла попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на острове Большой Потемкин. Об этом заявил представитель оперативных служб Херсонской области, пишет ТАСС.

В результате действий российских военнослужащих был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, ВСУ понесли потери.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление украинских военных в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. Отмечалось, что с этой целью в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

До этого сообщалось о смене тактики контрнаступления ВСУ из-за тяжелых потерь западной техники, в том числе танков. The Wall Street Journal уточняла, что украинские войска теперь перешли к действиям небольшими группами.