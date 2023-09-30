Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 30 сентября 2023Россия

Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

Группировка «Днепр» пресекла попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на острове Большой Потемкин. Об этом заявил представитель оперативных служб Херсонской области, пишет ТАСС.

В результате действий российских военнослужащих был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, ВСУ понесли потери.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление украинских военных в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. Отмечалось, что с этой целью в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

До этого сообщалось о смене тактики контрнаступления ВСУ из-за тяжелых потерь западной техники, в том числе танков. The Wall Street Journal уточняла, что украинские войска теперь перешли к действиям небольшими группами.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    «Любой ценой доказать свою состоятельность». Зеленский согласовал с США план октябрьского наступления ВСУ

    В Днепропетровской области произошел взрыв

    Пленный боец ВСУ раскрыл недостатки немецкой БМП «Marder»

    Москвичка оставила двух маленьких детей одних в квартире на сутки без еды

    Губернатор сообщил об обстреле села в Белгородской области

    В США назвали шатдаун правительства с 1 октября катастрофой для Украины

    Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной воссоединения с Россией

    Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

    Ребенок упал в канализационный люк на востоке Москвы

    Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости