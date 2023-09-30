Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 30 сентября 2023Бывший СССР

В ходе ремонтных работ в Киеве рухнул мост

УНИАН: в Киеве в ходе ремонтных работ рухнул Дегтяревский мост

В Киеве во время ремонта рухнули несколько пролетов Дегтяревского моста. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram.

Момент, когда мост начал падать, также попал на видео. Запись с видеорегистратора очевидца публикует Telegram-канал «Реальный Киев». На кадрах видно, как автомобили стоят в пробке около моста. где находится бригада рабочих. В какой-то момент постройка впереди начинает постепенно крениться. Затем видно, как мост падает, а по земле разлетается пыль.

Дегтяревский мост расположен в исторической местности Киева. Он был построен в 1963 году и предназначен для автомобилистов, также там есть трамвайная линия. Мост закрыли на ремонт в середине июня, так как его состояние признали аварийным. После проведения работ его планировали открыть к 30 ноября. Утверждается, что на ремонт было выделено около 920 миллионов гривен.

Ранее также стало известно, что на севере Азербайджана рухнул мост. Инцидент произошел в Хачмазском районе. Предполагается, что причиной произошедшего стали проливные дожди и паводок, а также износ одной из опор переправы. Тогда пострадали три человека.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США спрогнозировали присоединение к России еще пяти регионов Украины

    Республиканцы собрались обсудить способы избежать шатдаун в США

    Названа причина мощного взрыва под Ивано-Франковском

    Терапевт назвала продукты для профилактики деменции

    Лидер РПЛ продлил серию без поражений до десяти матчей

    Российских солдат-контрактников посадили за нападение на офицера

    Байден прокомментировал возможный шатдаун в США

    Зоозащитница с плакатом против жестокости к животным прервала показ Hermes

    Метод «уборки» дворника в Подмосковье разозлил пользователей сети

    В двух российских регионах в школах запретили использование WhatsApp и Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости