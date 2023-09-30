В ходе ремонтных работ в Киеве рухнул мост

УНИАН: в Киеве в ходе ремонтных работ рухнул Дегтяревский мост

В Киеве во время ремонта рухнули несколько пролетов Дегтяревского моста. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram.

Момент, когда мост начал падать, также попал на видео. Запись с видеорегистратора очевидца публикует Telegram-канал «Реальный Киев». На кадрах видно, как автомобили стоят в пробке около моста. где находится бригада рабочих. В какой-то момент постройка впереди начинает постепенно крениться. Затем видно, как мост падает, а по земле разлетается пыль.

Дегтяревский мост расположен в исторической местности Киева. Он был построен в 1963 году и предназначен для автомобилистов, также там есть трамвайная линия. Мост закрыли на ремонт в середине июня, так как его состояние признали аварийным. После проведения работ его планировали открыть к 30 ноября. Утверждается, что на ремонт было выделено около 920 миллионов гривен.

Ранее также стало известно, что на севере Азербайджана рухнул мост. Инцидент произошел в Хачмазском районе. Предполагается, что причиной произошедшего стали проливные дожди и паводок, а также износ одной из опор переправы. Тогда пострадали три человека.