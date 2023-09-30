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04:18, 30 сентября 2023Мир

Посольство посмеялось над предупреждениями США о сближении Ливии с Москвой

Посольство посмеялось над словами США о нежелательном сближении Ливии с Россией

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Посольство России в Ливии прокомментировало сообщения о том, что США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией. Об этом дипломаты заявили в Telegram-канале дипмиссии.

«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — говорится в комментарии.

Ранее телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя Белого Дома сообщил, что Вашингтон предостерег власти Ливии от стремления опереться на президента России Владимира Путина, поясняет РИА Новости.

26 сентября командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар приехал в Россию по приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Позднее стало известно, что Путин встретился с Хафтаром, стороны обсуждали Ливию и ситуацию в регионе в целом.

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    Марина Совина
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