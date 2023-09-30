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07:31, 30 сентября 2023Спорт

Фитнес‑эксперт назвал способ заставить себя пойти на тренировку

Фитнес‑эксперт Шакула: постановка реалистичной цели заставит пойти на тренировку

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Фитнес‑эксперт Эдуард Шакула назвал способ заставить себя пойти на тренировку. Его слова приводит РИАМО.

Специалист посоветовал поставить перед собой реалистичную и доступную цель. «Например, если вы только начинаете заниматься спортом, то не стоит сразу ставить себе цель пробежать марафон. Лучше начать с небольших дистанций, постепенно увеличивая их», — объяснил он.

Шакула также отметил, что важно быть терпеливым и последовательным и не забрасывать тренировки при отсутствии видимых результатов, так как изменения могут быть видны не сразу.

«Не менее важно грамотно составить план тренировок и придерживаться его. Он должен учитывать вашу физическую форму, возраст, наличие хронических заболеваний и другие индивидуальные особенности», — добавил Шакула.

Ранее Екатерина Хоменко рассказала о том, почему важно менять место тренировок. Эксперт заявила, что резкая замена рутины увеличивает абсолютную мощность, что позволяет мышцам выдерживать большее напряжение.

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    Дарья Коршунова
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