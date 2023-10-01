Тренер «Спартака» прокомментировал разгромное поражение от «Крыльев Советов»

Абаскаль назвал матч «Спартака» с «Крыльями Советов» худшим за время его работы

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромное поражение «Крыльям Советов» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Можно ли назвать этот матч худшим при моем руководстве? Если мы говорим о финальном счете — однозначно да! Что касается игры — сегодня были определенные положительные моменты», — заявил Абаскаль.

Ранее в воскресенье, 1 октября, «Крылья Советов» разгромили на своем поле «Спартак» со счетом 4:0. Отличились Бенхамин Гарре, Владислав Шитов и Юрий Горшков, который оформил дубль. Для хозяев эта победа стала третьей подряд в РПЛ.

На данный момент «Крылья Советов» удерживают второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 21 очко. «Спартак» занимает шестую строчку с 16 баллами в активе.