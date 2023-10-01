Один из пытавшихся устроить теракт в Анкаре состоял в запрещенной партии

Один из пытавшихся устроить теракт в центре Анкары состоял в запрещенной РПК

Один из злоумышленников, пытавшихся устроить теракт в центре Анкары, опознан и идентифицирован как член РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана — прим. "Ленты.ру"). Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на МВД Турции.

«Установлена личность одного из террористов, совершивших теракт перед входными воротами Главного управления безопасности МВД Турции в центральном районе Кызылай», — сообщило издание.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного террористами в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в Анкаре «последними вздохами террористов». США также осудили произошедшее в Турции.