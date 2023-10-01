Ученые определили пользу краткой повседневной активности для продления жизни

Ученые заявили о пользе коротких всплесков активности для поддержания здоровья

Ученые из Австралии и Великобритании определили пользу краткой повседневной активности для продления жизни. Результаты исследования опубликованы в статье в журнале The Lancet Public Health.

«В последние годы все больше научных данных указывает на то, что пользу для здоровья приносят не только целенаправленные упражнения, но и короткие всплески активности», — рассказали ученые. В качестве подобной нагрузки рассматриваются подъем по лестнице или работа по дому.

Исследователи выяснили, что одной-трех минут непрерывной нагрузки достаточно для поддержания здоровья. «Наша работа указывает на то, что люди могут потенциально снизить риск серьезных проблем с сердцем, просто занимаясь повседневными делами со средней интенсивностью», — заявили они.

Ранее журналисты Men Today назвали причины выбрать короткие тренировки вместо длинных. Отмечалось, что чем дольше человек занимается, тем больше устает, поэтому лучше сократить тренировку, однако выполнить все элементы качественно.