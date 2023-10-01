Гассиев прокомментировал поражение шведскому боксеру
Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал поражение шведу Отто Валлину в бою за титул WBA Inter‑Continental. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Тяжелый вечер. Я очень хотел победить. Старался сделать все, что в моих силах. Не удалось… Ничего не заканчивается. Есть силы и вера. Вернусь! Осетины, вперед», — заявил боксер.
В ночь на 1 октября Гассиев уступил Валлину раздельным решением судей. Поединок прошел в Турции и продлился все 12 раундов. Швед занял второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), которое было вакантно до поединка.
29 сентября Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым во время взвешивания перед поединком. Шведский спортсмен позднее заявил, что принял такое решение не из-за политики.
Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и WBA. Теперь в активе россиянина 30 побед при двух поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Валлина 26 побед и одно поражение.