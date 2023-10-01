Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
2:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Куньлунь Ред Стар
3:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
4:0
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Ак Барс
5:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
1:0
1-й тайм
live
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Уго Умбер
Завтра
07:30 (Мск)
Даниил Медведев
Пекин (м)
19:14, 1 октября 2023Спорт

Гассиев прокомментировал поражение шведскому боксеру

Гассиев заявил, что старался сделать все, что в его силах, в бою против Валлина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал поражение шведу Отто Валлину в бою за титул WBA Inter‑Continental. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Тяжелый вечер. Я очень хотел победить. Старался сделать все, что в моих силах. Не удалось… Ничего не заканчивается. Есть силы и вера. Вернусь! Осетины, вперед», — заявил боксер.

В ночь на 1 октября Гассиев уступил Валлину раздельным решением судей. Поединок прошел в Турции и продлился все 12 раундов. Швед занял второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), которое было вакантно до поединка.

29 сентября Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым во время взвешивания перед поединком. Шведский спортсмен позднее заявил, что принял такое решение не из-за политики.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и WBA. Теперь в активе россиянина 30 побед при двух поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Валлина 26 побед и одно поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО

    В Египте нашли 5000-летние кувшины с вином

    Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным

    Гассиев прокомментировал поражение шведскому боксеру

    Драка двух посетителей подмосковного магазина попала на видео

    На Украине заявили о разрушении множества предприятий из-за ракетных обстрелов

    Меркель упрекнули в создании зависимости ФРГ от газа из России

    Польша пообещала добиться репараций от Германии

    Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для демократии в США

    США отреагировали на теракт возле здания МВД Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости