Россиянин Гассиев проиграл отказавшемуся жать ему руку шведскому боксеру

Россиянин Гассиев проиграл шведу Валлину в бою за титул WBA Inter‑Continental

Российский боксер Мурат Гассиев проиграл шведу Отто Валлину в бою за титул WBA Inter‑Continental. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Турции и продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу Валлину раздельным решением. Валлин занял второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), которое было вакантно до поединка.

29 сентября Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым во время взвешивания перед поединком. Шведский спортсмен позднее заявил, что принял такое решение не из-за политики.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и WBA. Теперь в активе россиянина 30 побед при двух поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Валлина 26 побед и одно поражение.