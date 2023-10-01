Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
3:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Рубин
0:2
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Северсталь
0:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
0:1
Завершен
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|7-й тур
ЦСКА
1:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
00:48, 1 октября 2023Спорт

Россиянин Гассиев проиграл отказавшемуся жать ему руку шведскому боксеру

Россиянин Гассиев проиграл шведу Валлину в бою за титул WBA Inter‑Continental
Мурат Гассиев

Мурат Гассиев. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Российский боксер Мурат Гассиев проиграл шведу Отто Валлину в бою за титул WBA Inter‑Continental. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Турции и продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу Валлину раздельным решением. Валлин занял второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), которое было вакантно до поединка.

29 сентября Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым во время взвешивания перед поединком. Шведский спортсмен позднее заявил, что принял такое решение не из-за политики.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и WBA. Теперь в активе россиянина 30 побед при двух поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Валлина 26 побед и одно поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался осенний призыв. В этом году он пройдет по-новому и с возросшими штрафами

    Владельцам гаражей упростили жизнь

    Россиянин Гассиев проиграл отказавшемуся жать ему руку шведскому боксеру

    Российским чиновникам повысили зарплаты

    Новак заявил о снижении цен на топливо для аграриев

    Британия разместит свои войска на Украине

    У некоторых россиян выросли пенсии

    В WBA высказались о наказании для шведского боксера за отказ от рукопожатия

    ЦБ начал рассекречивать мошенников по-новому

    Правила выдачи ипотеки в России ужесточили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости