Экс-президента Нагорного Карабаха объявили в розыск

Экс-президента Нагорного Карабаха Арутюняна объявили в международный розыск

Бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян и бывший министр обороны Джалал Арутюнян объявлены в международный розыск. Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

По его словам, Арутюняны вместе с помощником экс-президента Давидом Бабаяном находились в розыске в связи с обстрелами мирного населения Гянджи ракетными ударами и преступлениями против мирных жителей во время второй Карабахской войны. «Один из них уже арестован, ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию», — сказал Кямран.

28 сентября глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября более 100 тысяч переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал ежемесячную помощь для беженцев из Нагорного Карабаха. Он заявил, что каждая семья будет получать 40 тысяч драмов (100 долларов) на человека в месяц и еще десять тысяч (25 долларов) на коммунальные расходы.