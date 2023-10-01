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16:52, 1 октября 2023Спорт

В «Спартаке» высказались о ситуации с контрактом капитана клуба Джикии

В «Спартаке» сообщили об отсутствии переговоров по продлению контракта с Джикией

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с контрактом капитана клуба Георгия Джикии. Его слова приводятся в Telegram-канале «Футбольный Биги».

Малышев заявил об отсутствии переговоров по продлению контракта с Джикией. «Все хорошо. В нужное время да, проведем», — добавил он.

Ранее издание «Евро-Футбол» сообщало, что красно-белые поставили Джикии ультиматум. По информации источника, руководство столичной команды готово сохранить Джикию в составе, если он согласится на существенное понижение заработной платы.

В текущем сезоне Джикия провел за команду восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. При этом в последних двух встречах в чемпионате страны защитник оставался в запасе.

Джикия выступает за московскую команду с января 2017 года. Текущий контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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    Дарья Коршунова
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