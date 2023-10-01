Месси захотел переманить игрока «Реала» в «Интер Майами»
Аргентинский форвард Лионель Месси захотел переманить игрока мадридского «Реала» Луку Модрича в «Интер Майами». Об этом сообщает As со ссылкой на Carrusel Deportivo Cadena SER.
Бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что Модрич получил несколько предложений, в том числе из «Интер Майами». «Несколько дней назад Модрич встретился с [совладельцем клуба Дэвидом] Бекхэмом в Хорватии, они пообедали вместе», — поделился он. Отмечается, что в трансфере лично заинтересован Месси.
36-летний Месси стал игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.
38-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Всего он провел за команду 495 матчей, отметившись 37 забитыми мячами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.