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11:56, 1 октября 2023Спорт

Месси захотел переманить игрока «Реала» в «Интер Майами»

Лионель Месси захотел переманить игрока «Реала» Луку Модрича в «Интер Майами»

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Аргентинский форвард Лионель Месси захотел переманить игрока мадридского «Реала» Луку Модрича в «Интер Майами». Об этом сообщает As со ссылкой на Carrusel Deportivo Cadena SER.

Бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что Модрич получил несколько предложений, в том числе из «Интер Майами». «Несколько дней назад Модрич встретился с [совладельцем клуба Дэвидом] Бекхэмом в Хорватии, они пообедали вместе», — поделился он. Отмечается, что в трансфере лично заинтересован Месси.

36-летний Месси стал игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.

38-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Всего он провел за команду 495 матчей, отметившись 37 забитыми мячами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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    Дарья Коршунова
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