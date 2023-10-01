В WBA высказались о наказании для шведского боксера за отказ от рукопожатия

WBA не накажет шведского боксера Валлина за отказ жать руку россиянину Гассиеву

Шведский боксер Отто Валлин не будет наказан за отказ от рукопожатия с россиянином Муратом Гассиевым перед поединком. Об этом ТАСС сообщили во Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В организации объяснили, что это не было нарушением правил. «Это его право жать или не жать руку», — добавили в WBA.

29 сентября Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым во время взвешивания перед поединком за титул интерконтинентального чемпиона WBA. Шведский спортсмен заявил, что принял такое решение не из-за политики.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и WBA. В активе россиянина 30 побед при одном поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Валлина 25 побед и одно поражение.