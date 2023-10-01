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00:19, 1 октября 2023Спорт

В WBA высказались о наказании для шведского боксера за отказ от рукопожатия

WBA не накажет шведского боксера Валлина за отказ жать руку россиянину Гассиеву

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Шведский боксер Отто Валлин не будет наказан за отказ от рукопожатия с россиянином Муратом Гассиевым перед поединком. Об этом ТАСС сообщили во Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В организации объяснили, что это не было нарушением правил. «Это его право жать или не жать руку», — добавили в WBA.

29 сентября Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым во время взвешивания перед поединком за титул интерконтинентального чемпиона WBA. Шведский спортсмен заявил, что принял такое решение не из-за политики.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и WBA. В активе россиянина 30 побед при одном поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Валлина 25 побед и одно поражение.

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    Дарья Коршунова
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