Выявлен новый механизм развития болезни Альцгеймера

Molecular Neurodegeneration: выявлен новый механизм развития деменции

Австралийские ученые из больницы Святого Винсента в Сиднее выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

В ходе работы команда восстановила разрушенные в мозге пациента с болезнью Альцгеймера синапсы (связующие элементы нейронов, помогающие передавать информацию). Это позволило сохранить память без необходимости удалять какие-либо скопления бета-амилоидного белка, долгое время ассоциируемого с деменцией.

Ранее уже предполагалось, что синапсы могут быть связаны с памятью, а нарушения в их структуре могут вызывать ее потерю, однако доказать это не удавалось. Теперь специалисты продемонстрировали, что предотвращение разрушения синапсов можно использовать для лечения нейродегенеративного заболевания. Они смогли достичь этого путем редактирования РНК.

Ранее в сентябре сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили ключевой этап развития болезни Альцгеймера. Он был связан с некодирующими РНК (lncRNAs).