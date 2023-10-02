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18:07, 2 октября 2023Экономика

Российский производитель смартфонов запустил процедуру самоликвидации

Производитель смартфонов Inoi начал процедуру ликвидации

Фото: Unsplash

Юридическое лицо российского производителя смартфонов Inoi, который ранее заявил об уходе из России, вошло в стадию ликвидации по собственному заявлению. Об этом со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс» пишет «Коммерсантъ».

Заявление на ликвидацию было подано 7 сентября. Ликвидатором назначен бенефициар компании и бывший совладелец IT-дистрибьютора VVP Group Сергей Фомин. Компания не ответила на вопрос издания, ранее она отказывалась общаться с российскими СМИ по причине перерегистрации в Эстонии.

Смартфоны от Inoi стали первыми на российском рынке, которые использовали отечественную операционную систему «Аврора» (ранее Sailfish). Однако плохие результаты продаж привели к тому, что компании пришлось перейти на традиционный Android.

Вместе с тем в первом квартале 2023 года Inoi стал вторым после BQ по популярности российским брендом смартфонов, хотя за год общие продажи отечественных гаджетов сократились в два раза.

По мнению экспертов, компания покинула Россию, чтобы избежать проблем с партнерами и поставщиками на фоне ситуации с Украиной. С конца прошлого года на странице бренда не было информации о представительстве в России, вместо нее предлагались ссылки на страницы Казахстана и Узбекистана.

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    Платон Щукин
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