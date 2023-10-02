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08:59, 2 октября 2023Наука и техника

Найден способ очистить окружающую среду от опасных бытовых химикатов

Ультразвук предложили использовать для очистки окружающей среды от PFAS

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ученые из Университета штата Огайо нашли способ очистить окружающую среду от вредных бытовых химикатов PFAS. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Physical Chemistry A.

PFAS — группа пер- и полифторалкильных синтетических веществ, которые широко распространены в товарах повседневного спроса, включая водостойкую одежду, косметику и посуду. Опасность этих соединений в том, что они могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе рак и эндокринные заболевания. PFAS легко попадают в окружающую среду вместе со сточными водами, однако для разложения им требуется сотни лет.

Специалисты представили новый подход к очистке грунтовых вод от этих веществ. Они предлагают воздействовать на частицы ультразвуком, что будет приводить к расщеплению составляющих их молекул. Метод может применяться против различных типов и концентраций PFAS.

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Эксперименты с лабораторными смесями, содержащими три соединения сульфонатов фтортеломеров разного размера, которые обычно встречаются в пенах для тушения пожаров, показали, что через три часа воздействия ультразвуком соединения меньшего размера разлагались намного быстрее. Примечательно, что именно мелкие частицы PFAS обычно вызывают трудности при разложении.

Ранее в сентябре исследователи из Норвегии доказали, что взаимодействие с PFAS в детстве может привести к задержкам в развитии у подростков в период полового созревания.

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    Елена Апазиди
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