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13:27, 2 октября 2023Спорт

В Паралимпийском комитете России назвали возможное число участников Игр-2024

Президент ПКР Рожков заявил, что около 300 россиян могут выступить на Играх-2024

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал возможное число участников Паралимпийских игр-2024. Его цитирует ТАСС.

Рожков заявил, что около 300 россиян могут выступить на Играх-2024. «Мы надеемся, что паралимпийские федерации будут допускать наших спортсменов до соревнований, чтобы они смогли отбираться. Критерии есть в общих чертах, исполком в ближайшее время все это более четко сформулирует», — отметил глава ПКР.

29 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. В турнире смогут принять участие индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.

В 2022 году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх в Пекине. Изначально им разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

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