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23:20, 2 октября 2023Мир

Австралия передаст Украине систему-убийцу дронов Slinger

ABC News: Австралия передаст Украине 110 систем-убийц дронов Slinger

Фото: Reuters

Австралия передаст Украине систему-убийцу дронов Slinger. Об этом сообщил представитель компании-изготовителя EOS Мэтт Джонс, пишет ABC News.

Антидроновые комплексы Slinger способны сбивать дроны-камикадзе и вертолеты, используя сложную технологию. Комплекс может вести огонь одиночными выстрелами, а также имеет режимы 100 или 200 выстрелов в минуту с использованием теплового и ночного видения.

Стоимость Slinger составляет менее 1,55 миллиона долларов за систему. EOS подписала с Украиной два контракта на поставку 110 систем, которыми оснастят бронетранспортеры. Ожидается, что 10 из них будут переданы Киеву к концу года в рамках пакета военной помощи США.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США в скором времени выделят Украине очередной пакет военной помощи, в состав которого войдут вооружения и боеприпасы.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входили пункты бюджета о помощи Украине. Документ одобрен Конгрессом. Байден, в свою очередь, утверждал, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.

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    Марина Совина
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