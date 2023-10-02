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11:53, 2 октября 2023Спорт

Дочь Резцовой назвала причины своего перехода в сборную Финляндии по биатлону

Виролайнен заявила, что перешла в сборную Финляндии из-за нереализованных целей
СюжетЧемпионат мира по биатлону
Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Биатлонистка Дарья Виролайнен назвала причины перехода в сборную Финляндии. Ее слова приводит YLE.

Спортсменка заявила, что сменила гражданство из-за нереализованных целей. «Я чувствую, что могу еще прогрессировать», — отметила она и добавила, что в сборной ее хорошо приняли.

Виролайнен, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. 34-летняя биатлонистка отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021-м.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. На ее счету два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.

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    Дарья Коршунова
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