Дочь Резцовой назвала причины своего перехода в сборную Финляндии по биатлону

Виролайнен заявила, что перешла в сборную Финляндии из-за нереализованных целей

Биатлонистка Дарья Виролайнен назвала причины перехода в сборную Финляндии. Ее слова приводит YLE.

Спортсменка заявила, что сменила гражданство из-за нереализованных целей. «Я чувствую, что могу еще прогрессировать», — отметила она и добавила, что в сборной ее хорошо приняли.

Виролайнен, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. 34-летняя биатлонистка отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021-м.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. На ее счету два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.