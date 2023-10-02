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19:58, 2 октября 2023Спорт

Тарасова рассказала о предстоящей Ягудину операции

Тарасова рассказала, что Ягудину предстоит операция из-за проблем с коленом

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о проблемах со здоровьем у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Алексею предстоит операция, у него проблемы с коленом. Насколько я слышала, операция будет в Германии. Надеюсь, она пройдет хорошо», — заявила Тарасова.

18 марта 43-летний Ягудин одержал победу на первом турнире по шоу-программам. Он получил от жюри максимальную оценку — 20 баллов. Вслед за ним расположились чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Ягудин выиграл Олимпийские игры 2002 года в одиночном разряде. Также в его активе есть четыре золотые медали с чемпионата мира и три с первенства Европы. В ноябре 2003 года спортсмен завершил карьеру.

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    Андрей Стрельцов
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