Отец Илона Маска рассказал о сотнях любовниц

Отец Илона Маска: в мире не бывает такого, чтобы женщина была умной

Отец миллиардера Илона Маска заявил, что «в мире не бывает такого, чтобы женщина была умной». Об этом сообщает издание Daily Mail.

В молодости Эррол Маск вел разгульную жизнь. «У меня были буквально сотни женщин, — рассказал он в интервью Daily Mail. — Я бы не назвал эти отношения серьезными. Извиняюсь, но больше всего это было похоже на конвейер».

У Эррола Маска по меньшей мере семь официальных детей, причем последнего год назад родила его собственная падчерица, которую он воспитывал с четырех лет. Еще несколько любовниц считают его отцом своего ребенка, и он допускает, что они правы. По мнению Эррола Маска, стремление «распространять семя» естественно для мужчин.

Ранее Эррол Маск рассказывал о нелегальном изумрудном бизнесе, которым он занимался в Африке в 1980-е годы. Приходилось иметь дело с опасными людьми, бороться с тропическими инфекциями, а одного из его коллег сожрал крокодил. Бизнес прогорел, когда советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов.