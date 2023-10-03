Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:04, 3 октября 2023Из жизни

Отец Илона Маска рассказал о сотнях любовниц

Отец Илона Маска: в мире не бывает такого, чтобы женщина была умной

Кадр: Daily Mail

Отец миллиардера Илона Маска заявил, что «в мире не бывает такого, чтобы женщина была умной». Об этом сообщает издание Daily Mail.

В молодости Эррол Маск вел разгульную жизнь. «У меня были буквально сотни женщин, — рассказал он в интервью Daily Mail. — Я бы не назвал эти отношения серьезными. Извиняюсь, но больше всего это было похоже на конвейер».

Материалы по теме:
Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
Цукерберг и Маск готовятся к бою.Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
7 августа 2023
Илон Маск помешался из-за женщины, напился в Москве и поругался с Гейтсом: самые интересные факты из его новой биографии
Илон Маск помешался из-за женщины, напился в Москве и поругался с Гейтсом:самые интересные факты из его новой биографии
16 сентября 2023
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал. Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал.Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
12 сентября 2023

У Эррола Маска по меньшей мере семь официальных детей, причем последнего год назад родила его собственная падчерица, которую он воспитывал с четырех лет. Еще несколько любовниц считают его отцом своего ребенка, и он допускает, что они правы. По мнению Эррола Маска, стремление «распространять семя» естественно для мужчин.

Ранее Эррол Маск рассказывал о нелегальном изумрудном бизнесе, которым он занимался в Африке в 1980-е годы. Приходилось иметь дело с опасными людьми, бороться с тропическими инфекциями, а одного из его коллег сожрал крокодил. Бизнес прогорел, когда советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    Суровикин дал первый комментарий после мятежа Пригожина

    Напавшего на ребенка-инвалида россиянина приговорили к принудительным работам

    Бывший руководитель Нагорно-Карабахской республики задержан Азербайджаном

    Франция собралась передать Армении военную технику

    Названы задачи танковых боеприпасов «Тельник»

    Отец Илона Маска рассказал о сотнях любовниц

    Кустурица захотел снять фильм по роману российского писателя

    Россияне оставили пятерых детей в сгоревшем доме и получили срок

    В Турции зафиксировали рекордные темпы роста цен

    Женщина пришла в аэропорт голой, сбежала от полиции и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости