Будущему российскому президенту решили не повышать зарплату

РБК: в 2024 году президенту и премьеру России не станут индексировать зарплаты

В 2024 году без повышения зарплаты останутся не только федеральные гражданские госслужащие, но и лица, занимающие государственные должности, в том числе президент России. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы пишет РБК.

Также в ближайший год не предусмотрена индексация для премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совета Федерации, спикера Госдумы, зампреда и секретаря Совета безопасности, глав Центробанка, ЦИК и других лиц на схожих по статусу должностях.

В марте 2024 года в России запланированы президентские выборы, поэтому в случае утверждения бюджета будущий глава государства в первый год первого или очередного шестилетнего срока останется с тем же доходом, что сейчас получает Владимир Путин.

Вместе с ним останутся на нынешней зарплате судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, работники, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы. Повышение зарплаты всем указанным категориям планируется в октябре 2025 года.

В следующие два года в текущей версии бюджета для указанных категорий граждан предусмотрено повышение — на 4 процента в каждом. Если бы индексацию в 2024 году не отменили, то зарплата должна была бы вырасти на 4,5 процента, в соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития на конец 2024 года. С 1 октября 2023 года зарплата президента, премьера и других высших чиновников была повышена на 5,5 процента.