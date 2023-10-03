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22:01, 3 октября 2023Спорт

«Ростов» подал в суд на покинувшего Россию норвежского футболиста

«Ростов» подал в суд на покинувшего Россию норвежского футболиста Норманна

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футбольный клуб «Ростов» подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на бывшего футболиста клуба Матиаса Норманна, покинувшего Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что заявление было принято к рассмотрению. Причиной стало то, что футболист в одностороннем порядке расторг соглашение с клубом.

9 августа Норманн уведомил «Ростов» и московское «Динамо», за которые он выступал, о расторжении контракта в связи с тем, что здание «Москва-Сити» атаковали беспилотники. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны и перешел в саудовский «Аль-Раед». За это его раскритиковали на родине.

С 2019 по 2021 год Норманн выступал за «Ростов», после чего был отдан в аренду в английский «Норвич». Осенью 2022-го ростовчане вновь отправили футболиста в аренду — в «Динамо».

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    Анастасия Борисова
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