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08:31, 3 октября 2023Мир

В США рассказали о неуважении Трампа к ветеранам войны

NYP: экс-президент США Дональд Трамп называл неудачниками ветеранов войны
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Экс-глава президентской администрации США Джон Келли рассказал о неуважении бывшего американского лидера Дональда Трампа к ветеранам войны. Его цитирует газета The New York Post (NYP).

«Зачем мне идти на это кладбище? Там полно неудачников», — вспоминает Келли слова Трампа, который отказывался посещать американское мемориальное кладбище Эн-Марн, где покоятся участники Второй мировой войны.

Сам Келлии, потерявший в Афганистане своего сына и являющийся отставным генералом морской пехоты, отмечает, что при этом его бывший начальник открыто «восхищается автократами и кровавыми диктаторами» и пренебрежительно относится к демократическим институтам.

Трамп также пренебрежительно высказывался о ныне покойном сенаторе от Республиканской партии США Джоне Маккейне, попавшем в плен во Вьетнаме. По словам Трампа, ему «нравятся люди, которых не брали в плен». Как указывает NYP, сам экс-президент в годы Вьетнамской войны был уклонистом.

В 2019 году жену Трампа Меланию раскритиковали за солнечные очки, которые она не сняла во время мероприятия, посвященного 75-летию высадки союзников в Нормандии.

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    Глеб Бажуткин
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