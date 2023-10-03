В США рассказали о неуважении Трампа к ветеранам войны

NYP: экс-президент США Дональд Трамп называл неудачниками ветеранов войны

Экс-глава президентской администрации США Джон Келли рассказал о неуважении бывшего американского лидера Дональда Трампа к ветеранам войны. Его цитирует газета The New York Post (NYP).

«Зачем мне идти на это кладбище? Там полно неудачников», — вспоминает Келли слова Трампа, который отказывался посещать американское мемориальное кладбище Эн-Марн, где покоятся участники Второй мировой войны.

Сам Келлии, потерявший в Афганистане своего сына и являющийся отставным генералом морской пехоты, отмечает, что при этом его бывший начальник открыто «восхищается автократами и кровавыми диктаторами» и пренебрежительно относится к демократическим институтам.

Трамп также пренебрежительно высказывался о ныне покойном сенаторе от Республиканской партии США Джоне Маккейне, попавшем в плен во Вьетнаме. По словам Трампа, ему «нравятся люди, которых не брали в плен». Как указывает NYP, сам экс-президент в годы Вьетнамской войны был уклонистом.

В 2019 году жену Трампа Меланию раскритиковали за солнечные очки, которые она не сняла во время мероприятия, посвященного 75-летию высадки союзников в Нормандии.