В КХЛ произошла первая тренерская отставка сезона-2023/2024
Главный тренер подольского «Витязя» Александр Завьялов покинул команду. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что специалист уволился по собственному желанию. «"Витязь" благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов», — добавил президент команды Михаил Головков. Исполняющим обязанности главного тренера станет Алексей Тертышный.
2 октября «Витязь» на выезде проиграл ЦСКА со счетом 1:9. Всего в сезоне-2023/2024 команда потерпела 11 поражений, одержав две победы — по буллитам над «Адмиралом» (2:1) и в овертайме над «Ладой» (1:0).
Завьялов работал в «Витязе» с 2022 года. В мае 2023-го 53-летний тренер возглавил команду. Специалист также известен по сотрудничеству с «Амуром», «Нефтехимиком», «Ак Барсом», «Трактором» и «Торпедо».