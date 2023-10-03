В КХЛ произошла первая тренерская отставка сезона-2023/2024

Первая отставка сезона-2023/2024 в КХЛ: Александр Завьялов покинул «Витязь»

Главный тренер подольского «Витязя» Александр Завьялов покинул команду. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что специалист уволился по собственному желанию. «"Витязь" благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов», — добавил президент команды Михаил Головков. Исполняющим обязанности главного тренера станет Алексей Тертышный.

2 октября «Витязь» на выезде проиграл ЦСКА со счетом 1:9. Всего в сезоне-2023/2024 команда потерпела 11 поражений, одержав две победы — по буллитам над «Адмиралом» (2:1) и в овертайме над «Ладой» (1:0).

Завьялов работал в «Витязе» с 2022 года. В мае 2023-го 53-летний тренер возглавил команду. Специалист также известен по сотрудничеству с «Амуром», «Нефтехимиком», «Ак Барсом», «Трактором» и «Торпедо».