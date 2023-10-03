Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
15:00 (Мск)
Рубин
Фонбет Кубок России|Группа B
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
17:15 (Мск)
Балтика
Фонбет Кубок России|Группа C
Локомотив М
Сегодня
17:15 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|Группа B
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
13:25, 3 октября 2023Спорт

В КХЛ произошла первая тренерская отставка сезона-2023/2024

Первая отставка сезона-2023/2024 в КХЛ: Александр Завьялов покинул «Витязь»
Александр Завьялов (слева)

Александр Завьялов (слева). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный тренер подольского «Витязя» Александр Завьялов покинул команду. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что специалист уволился по собственному желанию. «"Витязь" благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов», — добавил президент команды Михаил Головков. Исполняющим обязанности главного тренера станет Алексей Тертышный.

2 октября «Витязь» на выезде проиграл ЦСКА со счетом 1:9. Всего в сезоне-2023/2024 команда потерпела 11 поражений, одержав две победы — по буллитам над «Адмиралом» (2:1) и в овертайме над «Ладой» (1:0).

Завьялов работал в «Витязе» с 2022 года. В мае 2023-го 53-летний тренер возглавил команду. Специалист также известен по сотрудничеству с «Амуром», «Нефтехимиком», «Ак Барсом», «Трактором» и «Торпедо».

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон назвал условие поставок ракет ATACMS Украине

    В России предупредили Армению о последствиях выхода из ОДКБ

    В Москве отремонтировали 35 молочных кухонь за год

    Украина признала «спонсорами войны» крупнейшие нефтегазовые компании Китая

    Российские военные нанесли ВСУ мощный контрудар на участке Работино-Вербовое

    Стало известно о состоянии госпитализированного сына Швыдкого

    Избитого годовалого ребенка нашли в захламленной квартире в Москве

    Охотник за сокровищами нашел ценные вещи члена королевской семьи

    Москвичи и петербуржцы бросились скупать недвижимость в одном регионе

    В Москве пройдет уникальный фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости