В МИД прокомментировали смещение Маккарти с поста спикера Конгресса США

Рябков заявил, что Россия не дает никаких оценок кадровым решениям Вашингтона

Россия не дает никаких оценок кадровым решениям Вашингтона. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопрос о смещении Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США.

Рябков сообщил, что смещение Маккарти является вопросом внутренней политики США и Россия не имеет и не должна иметь никакой позиции по этому поводу. «Мы, разумеется, будем отслеживать, кадровые перестановки сказываются на внешнеполитическом курсе и действиях Вашингтона на различных международных площадках. Но это вопросы дипломатической практики и дипломатического анализа, не более того. Мы никаких оценок тем или иным кадровым решениям, принимаемым в Вашингтоне, никогда не давали и не даем», — прокомментировал он ситуацию на полях VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность».

Дипломат также уточнил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран, добавив, что «это должны хорошо усвоить те в США, кто до сих пор одержим идеей о якобы каком-то влиянии Российской Федерации на их внутриполитические процессы».

Ранее Палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Экс-спикера обвинили в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины.