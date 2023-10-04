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13:05, 4 октября 2023Мир

В МИД прокомментировали смещение Маккарти с поста спикера Конгресса США

Рябков заявил, что Россия не дает никаких оценок кадровым решениям Вашингтона

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Россия не дает никаких оценок кадровым решениям Вашингтона. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопрос о смещении Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США.

Рябков сообщил, что смещение Маккарти является вопросом внутренней политики США и Россия не имеет и не должна иметь никакой позиции по этому поводу. «Мы, разумеется, будем отслеживать, кадровые перестановки сказываются на внешнеполитическом курсе и действиях Вашингтона на различных международных площадках. Но это вопросы дипломатической практики и дипломатического анализа, не более того. Мы никаких оценок тем или иным кадровым решениям, принимаемым в Вашингтоне, никогда не давали и не даем», — прокомментировал он ситуацию на полях VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность».

Дипломат также уточнил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран, добавив, что «это должны хорошо усвоить те в США, кто до сих пор одержим идеей о якобы каком-то влиянии Российской Федерации на их внутриполитические процессы».

Ранее Палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Экс-спикера обвинили в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины.

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    Дарья Балацкая
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