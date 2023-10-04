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00:54, 4 октября 2023Спорт

В европейской команде рассказали об адаптации Дзагоева

В греческой «Ламии» заявили, что адаптация футболиста Дзагоева прошла отлично

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Спортивный директор греческого клуба «ПАС Ламия 1964» Сакис Цикнис рассказал, как прошла адаптация российского полузащитника Алана Дзагоева. Его слова приводит Sport24.

Цикнис заявил, что футболист отлично вписался в команду. «Он чувствует себя очень хорошо в клубе. Мы довольны Дзагоевым!» — подчеркнул он.

О переходе Дзагоева в «Ламию» стало известно 28 сентября. Контракт с 33-летним футболистом рассчитан до июня 2024 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента. Хавбек заявил, что к переходу его склонило то, что в клубе играет бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.

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    Анастасия Борисова
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