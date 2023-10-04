В европейской команде рассказали об адаптации Дзагоева

В греческой «Ламии» заявили, что адаптация футболиста Дзагоева прошла отлично

Спортивный директор греческого клуба «ПАС Ламия 1964» Сакис Цикнис рассказал, как прошла адаптация российского полузащитника Алана Дзагоева. Его слова приводит Sport24.

Цикнис заявил, что футболист отлично вписался в команду. «Он чувствует себя очень хорошо в клубе. Мы довольны Дзагоевым!» — подчеркнул он.

О переходе Дзагоева в «Ламию» стало известно 28 сентября. Контракт с 33-летним футболистом рассчитан до июня 2024 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента. Хавбек заявил, что к переходу его склонило то, что в клубе играет бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.