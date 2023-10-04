Трех участников проекта «Омбудсмен полиции» приговорили к срокам за ложный донос

В Москве осуждены трое из проекта «Омбудсмен полиции» за ложный донос

Тверской районный суд Москвы вынес приговор троим участникам проекта «Омбудсмен полиции» за ложный донос. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов.

Ирина Андина получила три года в колонии общего режима. Евгению Моисееву и Василию Федорову назначены по четыре года заключения каждому.

Их задержали летом 2022 года. По данным следствия, они в октябре 2021 года создали фильм «Спасти Омбудсмена полиции», рассказывающий о том, что дело в отношении создателя проекта Владимира Воронцова было сфабриковано. В качестве одного из доказательств приводилась история Ирины Андиной, которая согласилась стать потерпевшей по просьбе друзей Воронцова.

9 июня Мосгорсуд признал законным приговор самому Воронцову, осужденному на пять лет колонии за вымогательство, незаконное распространение порнографических материалов и публичное оскорбление представителя власти. Помимо наказания в виде реального срока его лишили звания майора полиции и в течение десяти лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным следствия, в созданном им сообществе Воронцов публиковал записи, оскорбляющие сотрудника органов внутренних дел, являющегося представителем власти. В октябре 2017 года фигурант вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив деньги, Воронцов опубликовал их в одном из сообществ соцсети, которое администрировал. А в сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в соцсети интимные фотографии другого полицейского.

Воронцов длительное время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники министерства. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.