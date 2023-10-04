Отец Милохина попросил дать сыну возможность вернуться и пройти медкомиссию

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев попросил дать сыну возможность вернуться и пройти медкомиссию. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Тюленев выразил уверенность в том, что Милохин хочет вернуться, но не может этого сделать, так как по всем адресам его ищут правоохранители. «Как он вернется, когда его ходят и ищут трое полицейских по разным адресам?» — сказал он.

Приемный отец блогера отметил, что буквально недавно его сын выступал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. «Вся страна ему хлопала, никто повестку не вручал. Дайте человеку как положено все оформить, приехать, пройти медкомиссию, оформить все документы», — добавил он. По его словам, если Милохин будет годен к службе, то он пойдет в армию.

3 октября сообщалось, что Милохина официально призвали в армию. Позже Тюленев опроверг информацию о призыве сына. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».

11 сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что призывы отправить служить сильно его встревожили.

Милохин вернулся в Россию в начале сентября. В октябре 2022 года он улетел в США. Свой отъезд тиктокер объяснил желанием увидеться с коллегами из объединения блогеров Dream Team. Затем из США Милохин уехал в Дубай.