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13:25, 4 октября 2023Интернет и СМИ

Россия запретила въезд двум журналистам из Молдавии

Россия запретила въезд двум гражданам Молдавии за давление на журналистов
СюжетПротесты в России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия запретила въезд двум гражданам Молдавии — председателю Совета по телевидению и радиовещанию страны Лилиане Вицу и журналисту Михаилу Сиркели — за давление на российских коллег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) и европейской интеграции Молдавии Игоря Захарова.

«Послу Республики Молдова Лилиану Дарию сообщили о решении российских властей запретить въезд в страну Лилиане Вицу и Михаилу Сиркели», — сказал Захаров.

Отмечается, что, по данным МИД России, молдавские журналисты причастны к ограничениям прав российских коллег в республике.

3 октября МИД России вызвал посла Молдавии. Ему был заявлен решительный протест «в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии».

Перед этим стало известно, что российскому журналисту, руководителю «Sputnik Молдова» Виталию Денисову запретили на десять лет въезд в республику. Власти Молдавии объяснили такое решение тем, что сотрудник СМИ «представляет угрозу национальной безопасности».

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    Евгения Наумова
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