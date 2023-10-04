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10:31, 4 октября 2023Культура

Дубцова обратилась к Хайдарову на фоне скандала со Славой и Успенской

Дубцова обратилась к Хайдарову с просьбой не называть ее довольной пациенткой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Ирина Дубцова обратилась к звездному хирургу Тимуру Хайдарову, у которого делала операцию по уменьшению груди два года назад, на фоне его скандала с исполнительницами Славой и Любовью Успенской. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Артистка призвала хирурга прекратить записывать ее в списки «счастливых и довольных» пациенток во всевозможных интервью. «Я не люблю скандалов. Меня замучили журналисты, я их понимаю, тема горячая. Хватит», — поделилась певица.

О том, как именно прошла ее операция у Хайдарова и довольна ли она результатом, Дубцова не сообщила.

Ранее Слава обратилась к исполнителю Филиппу Киркорову и пластическому хирургу Тимуру Хайдарову матом и пригрозила раскрыть их тайны. Артистка напомнила, что оппоненты публично обвиняют ее в алкоголизме, а также заявила, что знает такую информацию о них, которая может шокировать общественность.

В июле певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала Успенская, которая меняла пропорции фигуры у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

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    Анастасия Астахова
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