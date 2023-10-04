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14:15, 4 октября 2023Спорт

В ФИФА задумались о допуске юношеских сборных России на чемпионат мира

Sky Sports: ФИФА допустит юношеские сборные России до ЧМ в случае отбора

Фото: Mike Hutchings / Reuters

В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались о возвращении юношеских сборных России на турниры. Об этом сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис в соцсети X.

По информации источника, ФИФА рассматривает возможность отмены части санкций в отношении российских команд. Отмечается, что сборные России до 17 лет могут быть допущены до чемпионата мира в нейтральном статусе, если пройдут отбор через чемпионат Европы.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

После этого ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России. О таком решении заявили в Англии, на Украине, в Польше, Дании, Латвии, Литве, Швеции, Норвегии и Румынии.

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    Дарья Коршунова
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