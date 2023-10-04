ФИФА допустила юношеские сборные России к турнирам

ФИФА допустила юношеские сборные России к ЧМ при условии их квалификации

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила к участию в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

Условием участия россиян в мировых первенствах станет их квалификация через чемпионат Европы. Юношеские команды будут выступать под названием «Российский футбольный союз» в нейтральном статусе, без флага и гимна. При этом мужская команда не сыграет на ЧМ, так как турнир пройдет уже в ноябре 2023 года. Право на участие в турнире 2024 года может получить женская сборная.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

После этого некоторые страны объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. О таком решении заявили в Англии, на Украине, в Польше, Дании, Латвии, Литве, Швеции, Норвегии и Румынии.