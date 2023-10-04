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11:11, 4 октября 2023Спорт

Ковальчук оценил отстранение российских хоккеистов от международных турниров

Ковальчук понадеялся, что Федерация хоккея России сможет наладить контакт с IIHF

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил отстранение российских хоккеистов от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.

Ковальчук выразил надежду на то, что Федерация хоккея России сможет наладить контакт с Международной федерацией хоккея (IIHF). «Задачи федерации хоккея — заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась. У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели», — отметил он.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф высказался о возможном допуске юниорской сборной России до турниров под эгидой организации. «Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия», — заявил он.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

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