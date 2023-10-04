Ковальчук оценил отстранение российских хоккеистов от международных турниров
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил отстранение российских хоккеистов от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.
Ковальчук выразил надежду на то, что Федерация хоккея России сможет наладить контакт с Международной федерацией хоккея (IIHF). «Задачи федерации хоккея — заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась. У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели», — отметил он.
Ранее глава IIHF Люк Тардиф высказался о возможном допуске юниорской сборной России до турниров под эгидой организации. «Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия», — заявил он.
IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.