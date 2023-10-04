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17:51, 4 октября 2023Спорт

Судья рассказал о позорном поведении Месси во время чемпионата мира-2022

Судья Лаос заявил, что Лионель Месси вел себя позорно в матче ЧМ с Нидерландами

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Испанский футбольный судья Матеу Лаос раскритиковал поведение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси во время чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит Goal.com.

«После его празднования с руками у ушей Нидерланды завелись. Это была провокация. Он вел себя очень плохо, это был позор», — заявил арбитр. При этом он подчеркнул, что после матча Месси позвонил ему и извинился за свое поведение.

Сборная Аргентины встречалась с командой Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Матч завершился со счетом 2:2, в серии пенальти аргентинцы оказалась сильнее — 4:3. После матча Месси вступил в спор с помощником тренера голландцев Луи ван Гала Эдгаром Давидсом. Во время послематчевого интервью в микст-зоне футболист назвал одного из нидерландских игроков придурком. Лаос обслуживал этот матч.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года, в финале одолев Францию. Месси был признан самым ценным игроком турнира.

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    Анастасия Борисова
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