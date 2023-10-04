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22:41, 4 октября 2023Мир

В США одобрили возможную продажу Испании ЗРК Patriot

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot на $2,8 млрд
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Reuters

Государственный департамент США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Отмечается, что сумма соглашения составляет 2,8 миллиарда долларов. Министерство обороны США уведомило об этом Конгресс США.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон США обратил внимание, что США перестали поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине, это произошло после того как российские войска ударили по зенитной батарее в Киеве российской ракетой «Кинжал». По словам экс-аналитика, об установке, подорванной российскими войсками в мае, нет новостей уже несколько месяцев.

В 2022 году Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 3,05 миллиарда долларов.

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    Марина Совина
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