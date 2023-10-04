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10:27, 5 октября 2023Забота о себе

Названы вредные для здоровья белковые продукты

Фото: Jhunelle Francis Sardido / Unsplash

Консультант по питанию Элизабет Шоу посоветовала минимизировать количество хот-догов и салями в рационе. Эти и некоторые другие вредящие организму белковые продукты она назвала изданию Eat This, Not That.

Специалист по питанию отметила, что употребляя любые мясные продукты, человек получает белок и цинк. Однако в некоторых видах переработанного мяса количество вредных веществ значительно выше, чем полезных, предупредила она. В частности, Шоу призвала отказаться от употребления вареной колбасы, салями и ветчины. По ее словам, один 30-граммовый кусок вареной колбасы содержит 92 калории, 2,44 грамма насыщенных жиров и 455 миллиграммов натрия. Для приготовления бутерброда же требуется минимум четыре ломтика продукта.

Характеристики салями по тем же показателям достигают еще более внушительных цифр, продолжила Шоу. В 110 граммах колбасы содержится 460 калорий, 13,4 грамма насыщенных жиров и 2550 миллиграммов натрия. Это, по словам эксперта, 61 процент рекомендуемой дневной нормы насыщенных жиров и 111 процентов рекомендуемой дневной нормы натрия.

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Также Шоу рекомендовала ограничить потребление свиной грудинки из-за ее калорийности и жирности. Если же отказываться от этого продукта нет желания, его следует употреблять маленькими порциями с овощами или бобами, отметила эксперт. По тем же причинам — из-за калорийности и большого количества соли в составе — нужно убрать из меню хот-доги, жаренные сосиски и пеперони, добавила консультант по питанию.

Ранее диетолог Ирина Мансурова предупредила об опасности одного кисломолочного продукта. По ее словам, кефир при частом употреблении в больших количествах может навредить работе желудочно-кишечного тракта.

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    Вера Владзиевская
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