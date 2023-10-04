Евросоюз предупредили о тяжелых последствиях вступления Украины

Аналитик Асафов: вступление Украины в ЕС может парализовать экономику

Вступление Украины в Евросоюз может парализовать экономику всего союза ввиду того, что страна сможет претендовать на выделение 186 миллиардов евро. Кроме того, эта сумма может не быть конечной, а постепенно увеличиваться. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Такой нагрузки на бюджет ЕС не выдержит. Но существуют ожидания, что так или иначе к моменту принятия решения, прохождения всех необходимых процедур, которые также предстоит разработать, ситуация поменяется. И либо деньги не будут нужны в таком объеме, либо проблема разрешится как-то еще», — сказал аналитик.

По словам Асафова, выделение Украине 186 миллиардов евро могло бы парализовать экономику ЕС. Он допустил, что вопросы могут возникнуть и у крупнейших получателей финансовой помощи, таких как Польша.

«Возможно, будут продуманы какие-то механизмы по конфискации российских средств или других, объявленных российскими. Но сумма в любом случае очень серьезная. И никто не говорит ведь, что это финальный чек. Это ежегодная история, которая окажется весьма болезненной и сложной для экономики всего союза», — заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в Евросоюз обойдется Брюсселю в 186 миллиардов евро за семь лет. 96,5 миллиарда евро отойдет Украине в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, 61 миллиард евро — из фонда сплочения ЕС с целью сокращения экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.