МИД пригрозил ЕС мерами в ответ на запрет въезда российских автомобилей

Захарова: запрет на въезд российских автомобилей в ЕС не останется без ответа

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова пригрозила странам Евросоюза (ЕС) ответными мерами после введения объединением запрета на въезд автомобилей с российскими номерами. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат пояснила, что подобные ограничения стран ЕС не останутся без ответа и что в настоящее время профильные ведомства прорабатывают соответствующие решения.

«Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим», — добавила Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал запрет на въезд российских автомобилей в ЕС нацизмом. Он признался, что был поражен, с какой скоростью с европейцев слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы.