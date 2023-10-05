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17:05, 5 октября 2023Россия

Путин заявил об идущей десятый год войне в Донбассе

Президент России Путин заявил, что война в Донбассе идет уже десятый год

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Война в Донбассе идет уже десятый год. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«Не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе, не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек, не мы пытались расправиться с теми, кто хочет говорить на своем родном языке», — пояснил он.

По его словам, Донбасс на протяжении девяти лет бомбили, его обстреливали и применяли при атаках танки.

«Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — сказал Путин.

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Анонсируя выступление главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что выступление президента будет содержательным и важным. По его мнению, каждый раз выступление Путина на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним.

Ранее президент России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что события последних девяти лет в Донбассе были войной. По его словам, боевые действия на юго-востоке Украины были начаты украинским режимом при поддержке спонсоров на Западе в 2014 году.

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    Никита Абрамов
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