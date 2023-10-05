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13:49, 5 октября 2023Бывший СССР

Власти Украины пообещали не преследовать людей за жизнь «в оккупации»

Данилов: власти Украины не будут преследовать людей за жизнь «в оккупации»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины не будут преследовать людей за жизнь «в оккупации» на территориях, находящихся под контролем России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, передает «РБК-Украина».

«Поверьте, не будет такого радикализма, как некоторые начинают пугать. Что сейчас якобы придут "фашисты", которых они себе придумали, и будут с вами разбираться. Мы вернем все эти земли, и все они будут у нас дома», — заверил Данилов.

Ранее секретарь СНБО заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. По его словам, геополитические обстоятельства современности подсказывают, что украинский конфликт не станет последним в мире.

В МИД России в ответ на высказывание Данилова назвали Украину «инструментом Запада», а украинский конфлик — попыткой «вернуть мир в колониальную зависимость».

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