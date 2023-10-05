Власти Украины пообещали не преследовать людей за жизнь «в оккупации»

Данилов: власти Украины не будут преследовать людей за жизнь «в оккупации»

Власти Украины не будут преследовать людей за жизнь «в оккупации» на территориях, находящихся под контролем России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, передает «РБК-Украина».

«Поверьте, не будет такого радикализма, как некоторые начинают пугать. Что сейчас якобы придут "фашисты", которых они себе придумали, и будут с вами разбираться. Мы вернем все эти земли, и все они будут у нас дома», — заверил Данилов.

Ранее секретарь СНБО заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. По его словам, геополитические обстоятельства современности подсказывают, что украинский конфликт не станет последним в мире.

В МИД России в ответ на высказывание Данилова назвали Украину «инструментом Запада», а украинский конфлик — попыткой «вернуть мир в колониальную зависимость».