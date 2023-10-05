Гимнастка рассказала о произошедшем в 14 лет инсульте из-за тренировок

Гимнастка Торосян заявила, что в 14 лет у нее произошел инсульт из-за тренировок

Гимнастка Ангелина Торосян рассказала о проблемах со здоровьем, возникших из-за непрофессиональных методов тренера. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что в 14 лет у нее произошел инсульт. «Просто после очередной сложной тренировки вернулась домой и отключилась. Через полчаса я проснулась и поняла, что не могу двигаться и говорить. Это продолжалось около 40 минут, затем речь стала возвращаться», — описала она произошедшее.

По словам гимнастки, тренер не смогла определить серьезность заболевания, поэтому ей не оказали должной помощи и лечения. Торосян отметила, что из-за инсульта, о котором она узнала только в 18 лет, у нее бывают проблемы с речью.

В июле стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Из-за болезни она была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.