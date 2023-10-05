Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Арис
Сегодня
19:45 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|Группа C. 2-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Ференцварош
Лига конференций|Группа F. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ренн
Лига Европы|Группа F. 2-й тур
16:51, 5 октября 2023Спорт

Гимнастка рассказала о произошедшем в 14 лет инсульте из-за тренировок

Гимнастка Торосян заявила, что в 14 лет у нее произошел инсульт из-за тренировок

Фото: личный архив

Гимнастка Ангелина Торосян рассказала о проблемах со здоровьем, возникших из-за непрофессиональных методов тренера. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что в 14 лет у нее произошел инсульт. «Просто после очередной сложной тренировки вернулась домой и отключилась. Через полчаса я проснулась и поняла, что не могу двигаться и говорить. Это продолжалось около 40 минут, затем речь стала возвращаться», — описала она произошедшее.

По словам гимнастки, тренер не смогла определить серьезность заболевания, поэтому ей не оказали должной помощи и лечения. Торосян отметила, что из-за инсульта, о котором она узнала только в 18 лет, у нее бывают проблемы с речью.

В июле стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Из-за болезни она была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Путин высказался об ожидании ростков здравого смысла от Запада

    Путин заявил о росте доходов россиян

    Путин ответил на обвинение в предательстве Армении

    У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

    Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

    Путин заявил о структурной перестройке экономики России

    Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

    Путин раскрыл уровень роста цен в России

    «Ювентус» отказался выплатить Роналду долг по зарплате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости