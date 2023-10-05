Россиянин из НХЛ рассказал о реакции в США на отказ участвовать в ЛГБТ-акции

Игрок НХЛ Проворов назвал неоднозначной реакцию на отказ от участия в ЛГБТ-акции

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов, до 2023 года выступавший за «Филадельфию Флайерс», рассказал в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лед» о реакции общественности на отказ участвовать в ЛГБТ-акции в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Проворов назвал реакцию в США неоднозначной. По его словам, в первые сутки в его сторону был в основном негатив, в том числе в социальных сетях и СМИ, однако его поддерживали близкие. «В России все поддерживали, там тоже друзья, знакомые поддерживали. А следующие две-три недели пошел позитив, потому что все равно там политика разделена — республиканцы считают так, а демократы иначе», — заявил он.

Хоккеист добавил, что через некоторое время люди начали скупать его джерси. «Людям, наоборот, понравился этот поступок — настоял на своем, на вере, религии. Просто за то, что считаю правильным. Такие люди и скупали майки», — объяснил спортсмен.

18 января Проворов, будучи игроком «Филадельфии» не стал выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2) из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. После этого от участия в акциях начали отказываться другие хоккеисты и клубы, включая «Миннесоту Уайлд» и «Нью-Йорк Рейнджерс».