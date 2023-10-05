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17:35, 5 октября 2023Экономика

Путин заявил о выросших в два раза расходах на оборону и безопасность

Путин заявил, что расходы России на оборону и безопасность выросли в два раза

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Расходы России на оборону и безопасность выросли в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на сайте форума.

«У нас вдвое выросли расходы на оборону и безопасность, но у нас профицит бюджета 660 миллиардов рублей», — добавил глава государства. По словам Путина, в России не променяли «масло на пушки», и все социальные обязательства выполняются.

В ходе заседания президент также заявил, что по итогам 2023 года в России будет наблюдаться «определенный» дефицит федерального бюджета в районе одного процента от ВВП.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что запланированные на следующий год ресурсы позволят обеспечить все задачи специальной военной операции (СВО). Министр подчеркнул, что поддержка участников СВО и обороноспособность страны являются приоритетами российского бюджета.

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    Варвара Кошечкина
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