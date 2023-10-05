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04:30, 5 октября 2023Мир

«1:0 в пользу Путина». Клинтон объяснила рост российского влияния в мире политикой Путина

Клинтон объяснила рост популярности российской позиции в мире влиянием Путина

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Политика президента России Владимира Путина привела к росту российского влияния в мире, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Она полагает, что такой результат стал следствием различных операций Путина по оказанию влияния, целью которых является подрыв демократических устоев. Как отметила Клинтон, глава государства стремится склонить политических лидеров на свою сторону. По ее словам, когда люди начинают цитировать российские источники, — «это 1:0 в пользу Путина».

Экс-госсекретарь также заверила, что большинство американских конгрессменов выступают за оказание помощи Украине, а идеологический и партийно-политический раскол просто нужно пережить.

Американцы начали благосклоннее относиться к Путину

Клинтон сообщила, что в США растет популярность политики главы России. Однако, по ее мнению, американцам не следует поддерживать Путина. Бывший госсекретарь также высказала точку зрения, что российское руководство «пребывает в восторге» от турбулентности, которая сотрясает Конгресс. Она пояснила, что такой разлад может отразиться на помощи Украине и привести к прекращению поставок оружия.

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Такое предположение оспорил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер. Он не согласился с тем, что в политическом расколе в Штатах есть вина Путина, отметив, что те, кто так считают, «не знают про Россию вообще ничего».

По его словам, российский лидер решает все вопросы «коллегиально» в отличие от американского руководства, которое настаивает на своих убеждениях и пренебрегает интересами народа.

Американские конгрессмены расходятся во мнениях о российско-украинском конфликте

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала перестать подпитывать украинский конфликт. Она подчеркнула, что «мир и свобода слова не должным быть партийным вопросом».

Военные действия на Украине должны закончиться

Марджори Тейлор Гринчлен палаты представителей конгресса США

В свою очередь, президент США Джо Байден поделился беспокойством насчет возможного отказа Конгресса помогать Украине. По его словам, он встревожен тем, что разногласия среди республиканцев могут навредить помощи Киеву.

Оружие России
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    Марина Совина
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